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Enkazdan 'çığlık sesi geldi' ihbarı polisleri harekete geçirdi

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#Enkaz#Çığlık#İslahiye
Enkazdan çığlık sesi geldi ihbarı polisleri harekete geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 08:31

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

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Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar bölgede bulunan polislere depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık geldiğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan binanın enkazına gitti. Enkazda arama yapan ekipler, bir süre ise dinleme yaparak sesi ve geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Depremin ardından geçen 24 gün sonra gelen ihbar üzerine heyecanlanan ekipler, yaptıkları araştırmada gerçeği kısa sürede tespit etti. Sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğunu, kuşun ise enkazın yanında bulunan hasarlı ve boşaltılan bir binada yuva yaptığını tespit etti.

Çığlığa benzeyen sesin kuşa ait olduğu belirlenmesi üzerine ise ekipler, diğer enkaz çevreleri ile ara caddelerde devriye attı.

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#Enkaz#Çığlık#İslahiye

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