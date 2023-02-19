Enkaza doğan umut bebekleri: İki haftada 6 bin 447 yeni ‘hayat’...

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DEPREMİN ardından geçen iki haftada bölgede 6 bin 447 bin bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada yenidoğanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Afetin ilk gününden bugüne dek 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Bölgede gebe izlem sayısı 10 bin 489, lohusa izlem sayısı 10 bin 56, bebek izlem sayısı 37 bin 586’dır. Yenidoğan tarama kapsamında 10 bin 113 topuk kanı alınmış ve 5 bin 152 bebeğin SMA taraması yapılmıştır. 154 bin 212 doz aşı ile de çocukluk çağı bağışıklama hizmetlerine devam edilmiştir.”



DOĞUMLARI TETİKLEDİ



Depremin yaşandığı günden bu yana kamu ile koordineli bir şekilde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), kadınlara destek olmak için sahada. İşte o kadınlardan bazılarının hikâyeleri, ihtiyaçları ve Birleşmiş Milletler’in tespitleri:



HİKÂYELERİ AĞLATTI



“Bir kadınla tanıştık. Pazartesi sabahı 8.00’de sezaryen randevusu varmış. Dedi ki, ‘Bir şekilde çocukları aldım, dışarı çıktık oradan. Sonra ev yıkıldı, yıkılışını izledik. Hastaneye gittik, o da yıkılmış.’ Ambulansla Urfa’ya getirilmiş. Şimdi geç doğum sebebiyle bebek kuvözde. Bu kadına anne-bebek kiti verdik. Doğum sonrası için post partum setleri, battaniye, zıbın, pamuk gibi malzemeler. Çünkü istiyoruz ki canları ile uğraşırken temel bakım ihtiyaçlarını düşünmesinler.” Bu hikâyeyi anlatan isim Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye İletişim Yöneticisi (UNFPA) Zeynep Atılgan.



BİR YANLARI EKSİK



Atılgan, “Bir yandan yeni canlar geliyor dünyaya... Kurtulan da mutlu değil. Yeni doğan bebeklerinin de farkında değiller, onları nasıl büyüteceklerinin de. Ölenlere, yaralılara, barınmaya odaklanırken hamile kadınlara, doğumlara da odaklanmak gerekiyor. Çünkü doğum durmuyor deprem oldu diye...” diyor.

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UNFPA ZIBIN DAĞITIYOR



UNFPA sahada devlet ve diğer pek çok kuruluşla koordineli olarak kadınların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışma yürütüyor. Hem UNFPA’in kendi imkânları hem de toplanan bağışlarla anne-bebek ve hijyen kitleri kadınlara ve kızlara ulaştırılıyor. Hijyen kitleri içinde iç çamaşırı, ped, pamuk, deterjan gibi malzemeler var. Anne-bebek kitleri içinde ise bebek bezi, zıbın, tulum, sabun, ıslak mendil gibi ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

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HAYAT ONLARLA YEŞERECEK

Yüzyılın afetinde can kayıpları artarken, farklı illere göçen anne adayları bebeklerini kucaklarına almaya devam ediyor.

UMUDUMUZ OLSUN

Hatay’dan eşiyle Kocaeli’ne giden Kübra Koluş, burada dünyaya getirdiği oğluna ‘Umut’ adını verdi.

İLK GECE DOĞDU

Suriyeli Emenil Halil, sığındığı trambüs park alanında sancılandı. Hastanede Nevin bebeği dünyaya getirdi.

4 YILLIK HASRET

Yıkılan evlerinden çıkan Sara Çakır, 4 yıldır özlemini çektiği Ali Eren’i Mersin’de dünyaya getirdi: “Bebeğimi görmeden ölmeyeyim diye dua ettim” dedi.

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BURSA'DA 'MERHABA'

Kahramanmaraş’taki evleri hasar gören Döne-Metin Arsparslan çifti, Bursa’ya ulaştıktan 2 saat sonra Anıl Mahir’i kucaklarına aldı.

deprem KIZI BUSE’YE YENİ ODA

Öğretmen çift Selvi ve Orhan Arslan, depreme Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki evlerinde yakalandı. Ağır hasar gören evden 2 yaşındaki kızları ile çıkan Arslan çifti, Ankara’da Sincan Öğretmenevi’ne yerleşti. Hamile olan Selvi Arslan, depremden 11 gün sonra, önceki gün hastanede doğum yaptı ve ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Selvi Arslan ve Buse ismini verdikleri bebeği için öğretmenevi personeli, bebek odası hazırlayarak sürpriz yaptı. (Doğa Başak ÖZTÜRK - Mehmet Serkan ŞAFAK / DHA)