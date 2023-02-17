Enkaz altında ölen avukat davasında haklı çıktı

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Diyarbakır Barosu’na bağlı avukat Serhan Özdemir, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinde yaşıyordu. Binanın girişindeki marketin sahibini kolonları kestiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

Dava dilekçesinde, kesilen kolonların bina statiğini etkilediğini, bunun da binanın yıkılmasına neden olabileceğini yazmıştı. Dava devam ederken, Diyar Galeria sitesi depremde yerle bir oldu. Serhan Özdemir ile akrabaları Samed, Süheylan, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir enkaz altında kaldı.

KURTARILAMADI

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Diyarbakır Barosu depremin hemen ardından Serhan Özdemir ve yakınlarına ulaşılamadığını açıkladı. Aile üyeleri de günlerce enkaz başında bekleyerek Özdemir’in kurtarılmasını umut etti. Depremin 9’uncu günü cenazeleri çıkarılan Serhan Özdemir ve 7 yakını gözyaşları içinde toprağa verildi.