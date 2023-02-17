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Enkaz altında ölen avukat davasında haklı çıktı

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#Kahramanmaraş#Diyar Galeria#Serhan Özdemir
Enkaz altında ölen avukat davasında haklı çıktı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerden biri de avukat Serhan Özdemir oldu. Özdemir’in 7 yakınıyla birlikte enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği Diyar Galeria binasının altındaki market sahibiyle kolon kesme nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

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Diyarbakır Barosu’na bağlı avukat Serhan Özdemir, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinde yaşıyordu. Binanın girişindeki marketin sahibini kolonları kestiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

Enkaz altında ölen avukat davasında haklı çıktı

Dava dilekçesinde, kesilen kolonların bina statiğini etkilediğini, bunun da binanın yıkılmasına neden olabileceğini yazmıştı. Dava devam ederken, Diyar Galeria sitesi depremde yerle bir oldu. Serhan Özdemir ile akrabaları Samed, Süheylan, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir enkaz altında kaldı. 

Enkaz altında ölen avukat davasında haklı çıktı

KURTARILAMADI

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Diyarbakır Barosu depremin hemen ardından Serhan Özdemir ve yakınlarına ulaşılamadığını açıkladı. Aile üyeleri de günlerce enkaz başında bekleyerek Özdemir’in kurtarılmasını umut etti. Depremin 9’uncu günü cenazeleri çıkarılan Serhan Özdemir ve 7 yakını gözyaşları içinde toprağa verildi. 

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#Kahramanmaraş#Diyar Galeria#Serhan Özdemir

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