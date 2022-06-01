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Eniştesinin öldürdüğü Ezgi Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğünü olacaktı

#Çorum#Ezgi Taşıran#Cinayet
Eniştesinin öldürdüğü Ezgi Taşıranın 1,5 ay sonra düğünü olacaktı

Çorum'da eniştesi Emrah Ö., (34) tarafından tabancayla 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi Taşıran (27), toprağa verildi.  Ezgi Taşıran'ın evlilik hazırlığında olduğu ve 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi. Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini dövüp otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

Eniştesinin öldürdüğü Ezgi Taşıranın 1,5 ay sonra düğünü olacaktı

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Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Polis, Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

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#Çorum#Ezgi Taşıran#Cinayet

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