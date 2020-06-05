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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 22:49,Son Güncelleme:

Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi

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Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi
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Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle dün gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, tahliye edildi. Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Berberoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi. Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi. 

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