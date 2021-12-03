Engelsiz dünya için ışık saçan bir hikâye

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Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... İzmir Torbalı’da yaşayan ve ikisi de doğuştan yüzde 100 görme engelli öğretmen çift Ayşe Gümüş (33) ile Turgay Gümüş (31) engelin ‘engel’ olmadığını yaşayarak öğretiyor. Çift, birbirlerine destek olarak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Gümüş çifti, 17 aylık kızları Mısra’yı da engellilere yönelik farkındalık bilinciyle yetiştiriyor.

"ÖĞRENCİLERİMLE AŞTIM"

Torbalı Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İlkokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Ayşe Gümüş, her zorluğu öğrencileri sayesinde aştığını belirterek, “Dünyaya tekrar gelsem yine bu mesleği seçerim” diyor. Gümüş, şöyle konuşuyor:

“Yedi yılda lisede, ortaokulda ve ilkokulda çalıştım. Eşim de ben de aynı mesleği yapıyoruz. Yaşadığımız pek çok zorluk var. Daha düne kadar görev yaptığım okulda akıllı tahta yoktu. Ben çok zorlanıyordum. Farkındalık çalışmaları sadece öğrencilere yönelik olmamalı, yetişkinlerden başlamalı. Gözümün içine baka baka ’vah vah, tüh tüh’ diyenler de var. Bunun sadece bir yeti farkı olduğunu bir türlü anlatamıyoruz.”

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"BİZ ENGELLENİYORUZ"

Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görevli edebiyat öğretmeni Turgay Gümüş de öğrencileriyle çok iyi anlaştığını kaydederek, “Bir engelli, evinden çıktığı an erişilebilirlik problemleriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Toplum, engelliye göre değil engelli olmayana göre tasarlanmış durumda. Aslında biz engelleniyoruz. Görmemek, yürüyememek veya duymamak bir engel değil, asıl engel toplumsal hayatın buna uygun planlanmamış olması” ifadelerini kullanıyor.