Engelli gence darp

İstanbul Pendik’te geçen salı günü Emrullah Temiz (27), internetten tanıştığı bir kız ile bir süre aynı evde kaldı. Bir aylık birlikteliğini ardından Temiz, kız arkadaşının başka biri ile cep telefonundan görüştüğünü fark etti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Temiz, kız arkadaşıyla ayrıldı. Ailenin iddiasına göre, eski kız arkadaşı Temiz’e ‘Seni dövdüreceğim’ diye mesaj attı. Temiz, kız arkadaşından ayrıldıktan bir süre sonra ortak bir arkadaşı konuşmak için çağırdı. Sultanbeyli’de ortak arkadaş ile görüşmeye giden Temiz, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli bir grubun saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Temiz, aynı grup tarafından bir otomobile bindirilerek Pendik’te bir parka götürüldü.



BU NASIL BARBARLIK

Temiz buraya getirildiğinde de saldırı devam etti. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin Temiz'e saldırdığı ve bıçak çektiği görülürken, bir kişinin de Temiz'in halini cep telefonu ile birine izlettirdiği ve yaşananları anlattığı görüldü. Kanlar içinde yerde kalan Temiz, saldırganlar tarafından kaldırılarak eski kız arkadaşından özür dilettirildi. Saldırının ardından Temiz’in kendisi gibi engelli bir arkadaşı, Temiz’i tekmeleyen ve bıçak çeken saldırgan ile görüntülü konuşma yaptı. Saldırganın olayın tüm detaylarını anlattığı ve Temiz’in yüzünün kanlar içinde kaldığı fotoğrafı gösterdiği görüntüler de dikkat çekti.