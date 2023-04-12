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Engelli depremzedelere ücretsiz protez! bize ulaşın

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#İstanbul#Protez
Engelli depremzedelere ücretsiz protez bize ulaşın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, büyük depremde bazısının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık 1300 uzuv kaybı yaşandığını söyledi ve “Uzvunu kaybeden vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Ücret alınmıyor“ çağrısını yaptı.

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Merkezi İstanbul’da olan Uluslararası Doktorlar Derneği, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde yaptığı çalışmada, bazısının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık 1300 uzuv kaybı olduğunu belirledi. Uzuv yaralarının iyileşmesi ve kapanması için gerekli olan 40 günlük sürenin ardından, sponsorların da desteğiyle, ücretsiz protez ve ortez çalışması başlattı.

Engelli depremzedelere ücretsiz protez bize ulaşın

Doç. Eşref Araç

ÖNCELİK KADIN VE ÇOCUKLARIN

Derneğin Diyarbakır Temsilcisi Doç. Eşref Araç, şunları ifade etti: “Dernek olarak uzuv kayıplarını protez, ortez olarak karşılamak istiyoruz. Öncelik olarak kadın ve çocuklardan başlayarak bu hizmetleri vermek istiyoruz. 3 boyutlu yazıcılarla ortez ve protezleri oluşturuyoruz. Belirli bir yaş aralığı yok. Çocuklarda gelişim çabuk olduğu için onların protezleri erken değişebiliyor. Erişkinlerde ise bu 2 yılda bir oluyor ama sadece soketlerde değişiklik oluyor. Hiçbir depremzededen ücret alınmıyor.”

 

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POLATLARKARDEŞLERE ‘İYİLİK’

Depremzede Berat-Ecrin Polatlar kardeşlere de Çukurova Üniversitesi ‘Çocuk İyilik Merkezi’nde ücretsiz protez takıldı.

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#Kahramanmaraş#İstanbul#Protez

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