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Engelli avukatın ring aracı mücadelesi

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#Anayasa#Avukat#Ankara
Engelli avukatın ring aracı mücadelesi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Ortopedik engelli avukat Atilla Dekeli, ceza ve tevkif evlerindeki ring araçlarının ortopedik engelli avukatlara uygun olmaması nedeniyle Ankara Barosu Başkanlığı’na başvuru yaptı. Avukat Dekeli, müvekkilleriyle görüşme yapamadığından yakındı.

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Atilla Dekeli, geçirdiği çocuk felci nedeniyle ayaklarını kaybetti. Ancak zorlu bir mücadele sonucunda eğitimini tamamlayarak avukat olmayı başardı. 33 yıllık avukat olan Dekeli, kendisi gibi engelli meslektaşlarının sorunlarına ilişkin verdiği mücadeleyle biliniyor.

Ortopedik engelli olan Dekeli, geçen hafta Ankara Barosu Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, cezaevi içinde koğuşlar arasında ring yapan servis araçlarında tekerlekli sandalye engelli tertibatı konulması talebinde bulundu. “Ortopedik engelli olmam sebebi ile duruşmalara ve tüm adli işlemlere tekerlekli sandalyem ile iştirak etmekteyim” diyen Dekeli, başvuru dilekçesinde yaşadığı sorunları özetle şöyle aktardı:

MÜVEKKİLLERİMLE GÖRÜŞEMİYORUM

Ankara’da mevcut ceza ve tevkif evlerine kendi özel aracım ile gidiyor ancak cezaevi içinde koğuşlar arasında ring yapan servis araçlarında tekerlekli sandalye engelli tertibatı bulunmadığı için binemiyorum. Başka da bir ulaşım imkânı olmadığından, cezaevinde mevcut hukuki işlerimi takip edemiyorum. Dolayısıyla kendisini hukuken temsil etmemi talep eden müvekkillerimle görüşme şansım engellendiği gibi maddi ve manevi açıdan iş kaybına uğruyorum. 33 yıllık tecrübeli bir avukat olmama rağmen fiziksel erişim sorunları nedeni ile müvekkillerimin bizzat görüşme taleplerine cevap verememekte, onların savunmasını üstlenememekteyim.

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Engelli avukatın ring aracı mücadelesi

Atilla Dekeli zaman zaman meslektaşlarından yardım alıyor.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Mevcut durum, Anayasamızda yer alan ve güvence altına alınan eşitlik ilkesi, çalışma hürriyeti ve sosyal adalet ilkelerine de aykırı bir durum yaratmaktadır. Engelli haklarının anayasalarda yer alması, devletin bu hakları teminat altına aldığının bir göstergesidir. Sadece engelli haklarını koruyan hükümler değil, diğer hak ve özgürlüklerle ilgili olan hükümler de engelliler için önem arz etmektedir. Mevzuat hükümleri, somut gerçekler ve özetlemeye çalıştığım nedenlerle; özellikle Ankara Sincan Ceza ve Tevkif Evi’nde mevcut servis araçlarına ivedilikle ortopedik engellilere uygun tertibat yapılmasına ya da engellilere uygun bir araç teminine ihtiyaç bulunmaktadır.”

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#Anayasa#Avukat#Ankara

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