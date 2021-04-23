Enerjisa çalışma saatleri 2021 | Enerjisa saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Enerjisa saat kaçta açılıyor sorusu, kurumda işi olanların sorguladığı konu oldu. 2021 Enerjisa çalışma saatleri aracılığıyla kurumun açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olacak olan vatandaşlar, elektrik açma kapama ya da yeni abonelik gibi işlemlerini zamanlıca gerçekleştirebilecek. İşte, Enerjisa mesai saatleri ve öğle arası hakkında detaylı bilgiler...
Enerjisa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Enerjisa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Enerjisa genellikle 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Enerjisa 1996’da kurulmuştur. Elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolu bulunmaktadır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 ilde 9 milyon müşterisi bulunmaktadır ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlamaktadır.
Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. 12:30’da öğle molasına çıkan Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlayıp 16:30’da kapanmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır. Ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.
Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372
Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186
Genel Müdürlükler
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi
Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok
Maltepe/İSTANBUL
Telefon: 0216 579 05 00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Hanımeli Sokak No:1
Sıhhiye/ANKARA
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No:44/C
Çukurova/ADANA
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