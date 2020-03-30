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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL / DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Endişelendiren bir görüntü daha! Fatura kuyruğu…

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Endişelendiren bir görüntü daha! Fatura kuyruğu…
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Şanlıurfa’da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturuyor.

Kent merkezinde çoğunluğu kadın onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Eyyübiye ve Sarayönü PTT şubeleri önünde aralarında mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı kuyrukta bekleyenlerin maske ve eldiven takmadıkları görülürken, yöresel kıyafetli kadınların ise ağızlarını başlarına sardıkları yazmayla kapattığı görüldü.

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