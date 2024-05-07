En yüksek katılım Manisa ve Artvin’de

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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener düzenlediği basın toplantısında, seçimlere en düşük katılımın Bingöl ve Diyarbakır’da, en yüksek katılımın ise Manisa ve Artvin’de olduğunu açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 100 seçmenden 79’unun sandık başına gittiğini, il genel meclisi üyeliği seçimine katılım oranının ise yüzde 80.09 olduğunu söyleyen Yener, şöyle konuştu:

EN DÜŞÜK KATILIM BİNGÖL’DE

“Yapılan seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar oldu. Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu. Seçmen bazında, İstanbul’da seçime katılım oranı yüzde 79.24, Ankara’da seçime katılım oranı yüzde 79.39, İzmir’de yüzde 79.02 oldu.

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EN FAZLA BÜYÜKŞEHİR CHP’DE

Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi 12 büyükşehir, 12 il, 346 ilçe, CHP 14 büyükşehir, 21 il, 314 ilçe, MHP 8 il, 114 ilçe, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe, İYİ Parti 1 il, 22 ilçe, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3 büyükşehir, 7 il, 57 ilçe, Büyük Birlik Partisi 1 il, 13 ilçe, DP 2 ilçe, Sol Parti, DSP, TİP, Demokrasi ve Atılım Partisi ile SP birer ilçe, bağımsız adaylar da 9 ilçede seçimleri kazandı.”

3 İLÇE VE 4 BELDEDE SEÇİM YENİLENECEK

- 31 Mart 2024 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecek.