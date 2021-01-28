En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 28 Ocak Kandilli deprem listesi
Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Ocak Perşembe günü ülkemizde meydana gelen en son depremler hakkında ayrıntılar...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.28 05:48:39 38.7167 39.3400 5.0 -.- 2.7 -.- OYMAAGAC-(ELAZIG) İlksel
2021.01.28 05:06:29 38.7182 39.3077 8.0 -.- 1.8 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) İlksel
2021.01.28 04:33:54 38.3852 38.7183 11.1 -.- 2.1 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.01.28 03:18:27 37.3988 29.4353 16.7 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.28 01:46:36 36.2308 29.5987 26.2 -.- 3.0 3.1 YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.01.28 01:20:53 37.9440 27.1135 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.28 01:15:52 34.3553 24.3198 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 23:43:19 36.5840 28.5288 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.27 23:23:09 41.1602 39.6947 30.2 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2021.01.27 22:52:06 36.8215 30.5168 2.5 -.- 2.4 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2021.01.27 22:12:30 38.9622 30.0367 4.8 -.- 1.9 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2021.01.27 22:11:03 38.9453 30.0673 5.3 -.- 2.7 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.01.27 19:12:57 35.0907 26.4612 91.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 17:10:55 41.1508 40.9668 5.4 -.- 2.1 -.- BEYAZKAYA-ARDESEN (RIZE) İlksel
2021.01.27 16:44:48 36.6515 28.5062 5.0 -.- 1.4 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 16:04:27 37.9173 27.0488 4.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 15:54:37 36.9705 27.6068 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.27 15:43:18 36.6047 41.0103 9.8 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2021.01.27 15:16:21 38.2510 42.8383 10.2 -.- 1.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2021.01.27 15:09:03 36.9320 28.9187 8.4 -.- 2.5 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.01.27 15:09:01 36.8778 29.0183 3.9 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
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