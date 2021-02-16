En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 16 Şubat Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 16 Şubat 2021 son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.16 06:07:16 39.4978 27.9978 8.3 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(BALIKESIR) İlksel

2021.02.16 05:04:09 38.9247 26.0140 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 04:57:50 38.1698 38.6862 5.0 -.- 1.5 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.16 04:50:09 37.9108 27.0405 4.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.16 03:14:38 38.9515 25.9590 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.16 00:09:20 37.8718 26.8110 16.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 22:46:50 36.2817 25.4402 14.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.15 22:14:59 38.9433 25.9493 8.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 21:11:35 38.9225 25.8963 11.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 20:48:28 38.9162 26.0432 4.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 20:23:39 40.1643 34.9717 9.4 -.- 2.5 -.- COPLU-ALACA (CORUM) İlksel

2021.02.15 19:56:48 38.2948 38.7423 5.0 -.- 1.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.15 19:15:14 38.7732 41.8245 27.4 -.- 1.9 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel

2021.02.15 18:11:01 36.1028 31.1982 10.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.15 18:04:47 36.2873 27.9413 28.4 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.15 17:54:18 38.6078 31.6548 5.2 -.- 1.6 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.02.15 15:04:11 40.2772 36.5052 0.0 -.- 1.4 -.- DEREYAKA-(TOKAT) İlksel

2021.02.15 14:57:58 38.9702 25.9813 10.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 14:26:00 38.9457 26.0318 6.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 14:15:02 36.1483 27.7678 24.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.15 13:54:24 37.8575 26.9058 5.0 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.15 12:29:29 40.6892 30.6425 12.5 -.- 2.2 -.- YAGCILAR-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2021.02.15 12:14:43 40.2387 25.1230 8.7 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel

2021.02.15 11:36:10 36.5937 36.3248 9.2 -.- 1.2 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel