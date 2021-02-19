En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 19 Şubat son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. 19 Şubat'a dair en güncel depremler ise şöyle...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.19 08:13:15 37.8902 26.9227 11.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 07:56:40 38.9695 25.9322 16.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.19 07:43:36 38.3747 38.7888 14.9 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.19 07:13:09 36.3245 28.2365 5.0 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.19 06:41:39 37.8338 27.1833 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 05:49:02 37.8897 26.9370 8.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 05:39:01 39.0157 27.8928 7.9 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.02.19 04:49:01 39.0657 27.8190 10.2 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.02.19 03:59:24 39.1362 36.1298 5.3 -.- 1.4 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.19 03:46:51 38.9907 26.0083 3.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.19 03:44:07 38.9513 26.0380 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.19 03:06:37 37.9067 26.8967 13.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 02:57:32 35.8720 27.6817 54.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.19 02:37:46 37.8218 29.7155 5.9 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2021.02.19 02:33:20 37.4572 29.1333 4.1 -.- 1.2 -.- OVACIK-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.02.19 02:02:35 38.6792 27.2998 5.3 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-(MANISA) İlksel

2021.02.19 01:20:22 37.9068 26.9200 7.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 00:48:00 37.9152 26.9392 3.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 00:45:25 37.8388 27.0363 6.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 00:30:44 37.9365 26.9775 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 00:22:44 37.9240 26.9565 1.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.19 00:01:13 36.7363 29.1192 21.5 -.- 1.9 -.- CENGER-FETHIYE (MUGLA) İlksel