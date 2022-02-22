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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte Kandilli 22 Şubat son dakika depremler listesi

#Deprem#Kandilli#Son Depremler
En son ne zaman ve nerede deprem oldu İşte Kandilli 22 Şubat son dakika depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 22 Şubat 2022 son depremler listesi...

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 22 Şubat son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.22 07:13:54 39.5813 28.8133 5.4 -.- 2.2 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.02.22 07:02:14 37.3383 28.0072 17.0 -.- 2.3 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.02.22 05:47:52 40.7230 27.4120 11.7 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.22 05:31:26 41.1525 34.4027 8.2 -.- 3.4 3.3 DEREKOY-KARGI (CORUM) REVIZE01 (2022.02.22 05:31:26)
2022.02.22 05:21:14 38.5717 31.3203 11.7 -.- 2.3 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.02.22 03:13:24 40.5872 28.9047 9.8 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.02.22 02:58:16 40.7708 27.6703 2.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.02.22 00:58:39 37.0915 28.3883 9.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.22 00:29:09 37.8430 27.0920 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.21 22:05:29 38.9655 40.8525 18.5 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2022.02.21 21:57:22 36.8745 28.2208 59.4 -.- 2.8 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.21 21:22:30 41.7235 41.8240 4.4 -.- 3.3 3.3 TURKIYE-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.21 20:44:36 37.8422 26.9517 10.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.21 20:37:37 41.1047 43.8458 7.7 -.- 1.7 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.02.21 20:36:08 37.9978 28.8488 8.2 -.- 1.6 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2022.02.21 19:18:54 37.0963 36.8395 8.0 -.- 2.0 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.02.21 18:58:23 37.4205 38.6337 14.0 -.- 1.6 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel

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#Deprem#Kandilli#Son Depremler

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