En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 27 Ekim Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 27 Ekim Salı gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 27 Ekim 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.27 05:18:52 39.9360 39.3613 5.0 -.- 2.0 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2020.10.27 05:04:17 36.8712 27.4635 9.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.27 04:53:30 38.6868 41.9455 12.5 -.- 1.9 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS) İlksel
2020.10.27 04:04:57 36.8780 27.4872 10.2 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.27 02:50:26 40.7707 29.0947 12.1 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.27 02:29:06 40.7652 29.0125 5.0 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.27 02:18:41 40.7807 29.0767 14.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.27 02:18:30 36.8640 27.6618 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.27 02:16:54 40.7532 29.0940 11.3 -.- 1.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.27 00:46:55 36.8768 27.4972 10.4 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.27 00:46:39 36.8818 27.5385 4.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.27 00:21:15 38.6933 41.9437 3.6 -.- 2.2 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS) İlksel
2020.10.26 22:28:24 39.7583 30.6373 5.1 -.- 1.3 -.- SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2020.10.26 22:27:00 40.2188 28.9033 9.1 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel
2020.10.26 22:23:32 35.6467 26.2770 6.2 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2020.10.26 22:09:38 38.3875 39.3307 9.6 -.- 1.3 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.10.26 21:51:21 38.3907 39.3493 4.5 -.- 1.6 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.10.26 21:37:18 36.6832 30.4355 6.2 -.- 2.4 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2020.10.26 21:31:41 39.3910 34.9420 5.4 -.- 1.8 -.- COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel
2020.10.26 21:12:22 35.5822 26.2793 8.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.26 20:07:47 40.8045 33.1225 7.1 -.- 1.6 -.- CARDAKLI-ATKARACALAR (CANKIRI) İlksel
2020.10.26 19:52:04 36.9495 28.4520 5.0 -.- 1.6 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2020.10.26 19:22:02 40.7610 29.0788 13.7 -.- 2.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.26 19:14:18 40.7493 29.0872 6.7 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.26 19:13:31 40.7808 29.0835 18.5 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2020.10.26 19:10:23 40.7920 29.0655 10.5 -.- 1.3 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
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