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En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 12 Mayıs Kandilli son depremler listesi

#Deprem#Kandilli#Son Dakika
En son ne zaman ve nerede deprem oldu İşte 12 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 12 Mayıs son depremler listesi...

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Son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, yayınlanan en güncel deprem listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.12 06:21:49 39.5320 28.3802 7.2 -.- 3.0 2.9 SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 04:53:32 40.3567 27.1052 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.12 04:08:25 37.9068 27.1093 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 03:42:41 37.3928 38.6123 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.12 01:02:34 38.6765 39.8920 5.0 -.- 2.6 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.11 21:56:07 39.4812 28.3202 5.0 -.- 1.6 -.- DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.05.11 21:31:10 39.4010 27.0243 18.0 -.- 1.7 -.- SUBEYLIDERE-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.05.11 20:35:18 36.4203 29.1082 14.8 -.- 2.2 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.05.11 20:21:26 39.9770 33.3212 5.4 -.- 1.7 -.- IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2022.05.11 20:07:24 37.1075 28.4048 9.3 -.- 2.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.11 19:22:19 39.0055 27.8985 7.5 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.11 17:49:43 39.0880 37.3193 0.0 -.- 1.6 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.05.11 17:37:15 40.4042 28.5452 12.1 -.- 1.7 -.- BALLIKAYA-KARACABEY (BURSA) İlksel
2022.05.11 17:25:23 40.9298 31.6747 4.5 -.- 2.0 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.05.11 17:24:52 37.1605 28.2667 5.5 -.- 2.8 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2022.05.11 17:04:40 39.5368 28.4310 7.7 -.- 1.7 -.- GURLEYEN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.11 16:46:45 40.6602 33.1253 5.9 -.- 1.9 -.- KIRSAKAL-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.05.11 16:17:06 38.5717 25.7268 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.11 15:32:34 35.2182 25.3407 5.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.11 13:49:58 37.9777 37.9652 5.1 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.05.11 13:31:49 35.8345 34.2847 12.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.11 13:06:53 39.1613 23.2078 8.9 -.- 3.8 4.0 YUNANISTAN İlksel
2022.05.11 13:01:56 37.3403 31.8935 0.0 -.- 1.7 -.- GOLYUZU-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.05.11 12:59:01 37.8130 29.5307 13.2 -.- 1.7 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

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#Deprem#Kandilli#Son Dakika

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