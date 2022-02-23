En son ne zaman ve nerede depem oldu? 23 Şubat Kandilli son depremler listesi

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.23 07:38:27 36.8140 31.1892 70.6 -.- 2.5 -.- DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.02.23 07:23:12 39.5483 26.1147 12.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.02.23 06:44:12 36.6573 28.0945 15.3 -.- 2.2 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.23 06:12:03 38.9783 30.2150 7.0 -.- 3.3 3.1 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:28:12 39.1100 29.0478 15.3 -.- 1.3 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:09:45 39.1497 29.0507 9.2 -.- 2.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 04:07:12 39.3870 25.9585 10.4 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.23 03:06:48 39.0090 29.8635 6.1 -.- 3.3 3.1 SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.02.23 01:29:00 37.9233 27.1033 17.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.23 01:25:12 39.4043 27.8767 7.7 -.- 1.7 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel

2022.02.23 01:03:31 38.0783 42.8687 5.0 -.- 2.3 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.02.23 00:24:34 37.0128 28.3007 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.23 00:16:13 35.9897 26.7223 71.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.23 00:03:02 37.9483 42.0135 5.0 -.- 2.0 -.- AYDINLAR (SIIRT) İlksel

2022.02.22 23:44:30 39.6817 28.4075 5.3 -.- 1.7 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.02.22 23:15:23 37.9282 27.1185 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.22 22:42:22 37.9162 27.1058 8.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.22 21:52:08 38.2898 38.8232 5.0 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.02.22 21:46:38 37.9163 27.0700 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.22 21:19:44 40.3967 28.1035 2.4 -.- 1.1 -.- YENICE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel