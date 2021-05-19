En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 19 Mayıs deprem listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 19 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 19 Mayıs 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.19 07:12:45 36.4715 27.1202 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 06:36:38 39.2870 26.1202 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.19 06:34:39 37.3420 36.1502 5.2 -.- 1.3 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.05.19 06:25:34 37.8923 27.1867 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.19 06:23:31 37.9223 27.0325 10.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.19 06:19:08 38.0530 29.1182 5.3 -.- 1.5 -.- AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2021.05.19 05:31:06 36.4237 27.2117 14.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 05:19:12 41.3653 43.8932 11.1 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.05.19 04:14:26 37.9275 26.7930 5.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.19 03:33:23 39.5387 39.8978 4.4 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2021.05.19 03:21:58 40.1947 41.3967 9.5 -.- 2.0 -.- KARAGOBEK-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2021.05.19 02:59:25 38.3692 39.3077 4.0 -.- 1.5 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.19 02:31:47 40.2795 29.0460 12.4 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2021.05.19 02:09:23 34.8438 32.6778 8.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.05.19 02:02:47 36.3370 32.4053 13.2 -.- 2.0 -.- CAKMAK-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2021.05.19 01:43:35 40.8050 27.7192 9.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.05.19 01:35:11 40.4625 33.0710 5.3 -.- 1.7 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2021.05.19 01:27:35 39.0042 27.8612 8.8 -.- 1.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.19 01:10:58 40.6963 29.1517 13.7 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.05.19 01:00:17 37.9045 26.8310 10.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.19 00:27:52 35.5542 26.5992 13.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.19 00:06:12 34.8948 24.1377 10.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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