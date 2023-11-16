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En ‘siyasi’ semtte ofis tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#İYİ Parti#CHP
En ‘siyasi’ semtte ofis tuttu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:00

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmaları için özel ofis tuttu.

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Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6’lı Masa ortaklarından İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi’ni seçti. Kılıçdaroğlu için İstanbul’da da bir çalışma ofisi oluşturulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde siyasi çalışmaların dışında vakıf çalışmaları içinde de olacağı belirtilirken, kulislerde ise Kılıçdaroğlu’nun yeni adresi için Özgür Özel’in Parti Meclisi’ne listeyi delerek giren, kendisine yakın isimlerden Müslim Sarı’nın başında bulunduğu İkinci Yüzyıl Vakfı konuşuluyor. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre ise CHP’nin eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’in de kurucuları arasında yer aldığı bu vakıfla çalışma konusunda henüz Kılıçdaroğlu bir karar almadı.

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#Kılıçdaroğlu#İYİ Parti#CHP

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