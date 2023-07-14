En sıcak günde orman yangınları... Bakan Yumaklı duyurdu: Milas’taki yangın kontrol altına alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

22:13 BAKAN YUMAKLI: KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas’ta çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, “Muğla Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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20:08 MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALINTDA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Milas'taki orman yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

18:57 MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN YANDI

CNN Türk'e bağlanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Bütün yetkililer burada. Müdahale yoğun şekilde devam ediyor. Kemikler köyündeki riskli durum rüzgarın etkisiyle Yaka köy ve Akyol'a yoğunlaştı. Uçaklar ve helikopterler yoğun şekilde devam ediyor. Yangının yöneldiği bölge yerleşim yerinden uzak. Yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi. Hava kararmadan yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Önemli ölçüde çam ve zeytinlik alan yandı" dedi.

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18:55 URLA'DA 2 GÖZALTI



Demircili Mahallesi'ndeki makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu belirtildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

18:41 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal ediyor.

18:31 VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR



Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

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17:58 MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: YANGINA MÜDAHALE YOĞUNLAŞTI

CNN TÜRK'e ikinci kez bağlanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Şuan Bodrum karayolu kenarındayız. Yangın Bodrum yoluna paralel olarak Kemikler köyüne ilerliyor. Şu saatte müdahale arttı. Havadan daha fazla müdahale ediyor. Bulunduğum yerdeki otomobil satış yerindeki araçlar tahliye ediliyor. Kemikler köyünde yangına yakın yerdeki evler tahliye edildi. Yangının ilk başladığı yer Bodrum-Milas Havaalanı kavşağı. Sazlıklarda çıkan yangın ormanla buluşunca önce Akyol Mahallesi'ni tehdit etti. Rüzgarın etkisiyle Kemikler'e yöneldi" diye konuştu.

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Yangının havaalanın ters yönünde ilerlediğini belirten Tokat "Tabii dumanlar var. Bu uçuşları ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Koordinasyonu sağlayan arkadaşlar Bodrum-Milas Havaalanı'ndaki söndürme uçaklarının sıcaklık nedeniyle kalkamadığını söyledi. Dalaman'dan kalkıyor uçaklar. 42-45 derece hava sıcaklığı olduğunu söyleniyor ama arabadaki gösterge 50 dereceyi gösteriyor. Bölgede elektrik kesilmiş durumda. Telefon vericileri de patladığı için telefon görüşmelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bodrum'a giden ve gelen yolda yoğunluk var. Bu yoğunluk hareket imkanımızı daraltıyor. Bu sebeple acil olmayan olaylar için bu yol işgal edilmesin." ifadelerini kullandı.

17:05 MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: YOLDAN ATILAN BİR CAM EŞYA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangınla ilgili CNN TÜRK'e şu bilgileri verdi:

Yangın yerleşim yerlerine çok yakın. Büyük balık işletmelerinin, benzin istasyonlarının, otoparklar ve ünlü markalarının mağazalarının olduğu kara yolu üzeri. Milas-Bodrum kara yolu kavşağında 15.00'de başladı yangın. Yoldan atılan bir cam eşya neden olmuş olabilir. Yangın, buradaki işletmeleri tehdit ediyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Havadan müdahale çok etkili olamıyor. Yangın ormanlık alanda şiddetlenmiş durumda. Bu bölgeye ne kadar çok seviyorsak o kadar çok sahip çıkmalıyız. Karayoluna yakın bir noktada çıktı yangın. Hepimiz buradayız. Yangın işletmeleri, Kemikler köyünü tehdit ediyor. Etrafta gerekli önlemler alındı. Tahliye çalışması var. Havalimanındaki uçuşlarla ilgili bir bilgim yok. Hava sıcaklığı nedeniyle yangına müdahale edecek uçakların Milas'tan kalkamadığının, uçakların Dalaman'dan geldiği bilgisini aldım. Kendi aramızda istişare içindeyiz. Vatandaşları sürekli uyarıyorum. Bu bölge tatil için yoğun bir bölge. Kara yolundaki küçük bir dikkatsizlik on binlerce bitki, ağaç ve hayvanın ölümüne neden oluyor. Yolsan atılan sigara ve camlar bu yangınlara neden oluyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Milas'ta devam eden orman yangınını kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiği ifade edilirken yangına 300 Personel, 9 Uçak, 8 Helikopter ve 45 Arazöz ila müdahale edildiği belirtildi.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

'RÜZGAR SÜRERSE, YANGIN ETKİSİNİ ARTIRACAK'

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgeye gelip, incelemede bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçlar ile arama-kurtarma ekibinin de yangında görev aldığını belirten Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, "Şu an Bodrum kara yolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse, yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge" dedi.

YANGIN 2 MAHALLEYİ TEHDİT EDİYOR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Tokat, "Bu yangın, Milas-Bodrum kara yolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bölgemiz, yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında kara yoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallelerini tehdit ediyor" diye konuştu.

İZMİR URLA'DA YANGIN

Urla Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler. yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Naipler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tüm ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 120 personelin yanı sıra 7 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.