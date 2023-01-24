En renkli sömestr rehberi

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TİYATRO ZAMANI

- Bursa’da 23 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ isimli pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenceli bir macera sunacak. 1-3 Şubat tarihleri arasında ‘Küçük Kara Balık’ isimli tiyatro oyunu ise 3 yaş üzeri izleyicilerinin karşısına İstanbul ve Bursa sahnelerine çıkacak. İzmir’de de 22 Ocak’ta ‘Beyaz Kanatlı Kelebek’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu 2 yaşının üstündeki çocuklara doğa sevgisini aşılamak için sahnede olacak. Ankara’da ise 25 Ocak’ta ‘Don Kişot Müzikali’ çocukları eğlenceyle buluşturacak.

UZAYA YOLCULUK BAŞLIYOR

- İzmir’de bulunan Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatili için özel bir kamp programı hazırladı. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan programda 2 günden 5 güne kadar değişen kamp içeriğinde yetişkinlerin de katılabileceği etkinlikler yer alıyor. Çocuklar, Uluslararası Uzay İstasyonu modeliyle entegreli Discovery Sanal Uzay Uçuşu Görevi, roket biliminin uygulamalarla anlatılması, VR gözlüklerle ay yürüyüşü gibi aktiviteleri bu programda deneyimleyebilecek.

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AKROBASİ ŞOVLARI

- Metropol İstanbul’un çocuklar için hayata geçirdiği ‘Kids Fest’, 21 Ocak tarihinde dopdolu bir programla başlıyor. Çocukların yakından takip ettiği efsane karakter ve yapımların çocuk gösterileri, konserler ve aksiyonu bol basketbol akrobasi şovları ile ‘Kids Fest’, 21 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında çocuklara unutulmaz bir sömestr eğlencesi yaşatacak.

ABRA KADABRA

- İstanbul ve Ankara’da sahne alacak olan ‘Sermet Erkin- Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi’ 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında izlenebilecek. Büyük Afrika Sirki adlı gösteri ise Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 29-31 Ocak tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Gösteride akrobasi, illüzyon, jonglörlük gibi performanslar yer alıyor.

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- İstanbul Modern, tatil boyunca çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 4-7 yaş ve 8-12 yaş aralığındaki çocuk grupları için düzenlenen programda çocuklar, çevrimiçi ortamda müze uzmanları ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştirebilecek. Beş farklı atölye çalışmasını içeren çevrimiçi programda her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler kullanılacak.

ATÖLYELER SİNEMALAR KONSERLER

- Afyonkarahisar AVM’de düzenlenen etkinliklere 4-12 yaş aralığındaki çocuklar ücretsiz katılabiliyor. Balon şov, renkli kum boyama etkinliği ve sihirbaz gösterileriyle çocuklar eğlenceye davet ediliyor.

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- Zonguldak’ta 67 Burda AVM’de düzenlenecek olan ücretsiz müzikallerde çocuklar, müzik ve dansla buluşacak.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tatil boyunca 24 farklı atölyede 118 etkinlik düzenleyecek.Masal anlatımları, konservatuvar performansları ve konserlerin de yer alacağı ücretsiz etkinliklere 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

- Kahramanmaraş’ta ise, ‘Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’ çocukları eğlence ve aktivitenin bir arada olduğu parkurda keyifli vakit geçirmeye davet ediyor.