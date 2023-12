En parlak 100 öğrenciden altısı Türk

Haberin Devamı

'RISE for the World’ inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenlenen ‘Rise Challenge’ yarışmasının ardından belirlenen listede, toplum sorunlarına duyarlı projelerle başvuru yapan 15-17 yaş grubundan gençler yer alıyor. Bu yıl 170 farklı ülkeden yaklaşık 430 bin başvurunun yapıldığı yarışmada, Türkiye’den Alperen Konukbay, Demir Sonar, Deniz Küçükköse, Elanu Karakuş, Gülbin Atlı ve Yiğit Efe Nas listeye girmeyi başardı.

Yaptıkları çalışmalarla listeye giren Bahçeşehir Koleji 12’nci sınıf öğrencileri ise Stanford Üniversitesi’ne tam burslu kabul aldı. Toprak kirliliği ve tarım ilaçlarının dozajlarını damla sulama sistemlerine otomatik olarak ayarlayan bir sistem geliştiren Gülbin Atlı, daha önce yanık iyileştirme üzerine hazırladığı çalışmasıyla Demir Sonar ve tasarladığı güneş panelleri projesiyle Elanu Karakuş heyecanla yeni okullarına başlamayı bekliyor.

MÜJDE GECE 3’TE GELDİ

Gece 03.00’te hiç beklemediği bir şekilde üniversiteye kabul edildiğini öğrenen Gülbin Atlı, “Stanford’ta makine mühendisliği okuyacağım. Bu bölümün çevresel sürdürebilirlik ve toplumsal refah içinde hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum” dedi. Demir Sonar da, “Hayallerinizi gerçeğe çevirmek sizin elinizde. Stanford Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği bölümünde hem mühendislik becerilerimi geliştirebileceğim hem de tıbbi alandaki gelişmelerle yakından çalışma fırsatı yakalayabileceğim. Yeni hedefim ise ilaç ve tedavilerde erişilebilirliği arttırmaya yönelik inovatif çözümler geliştirmek” diye konuştu. Elanu Karakuş ise, “Önümüzdeki eğitim yılında üniversite deneyimime dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde başlayacağım için çok heyecanlıyım. Mühendislik üzerine eğitim alıp dünyada karşılaşılan problemlere teknik çözümler bulmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmak istiyorum” dedi.

OXFORD DAVET ETTİ

- Bu listede Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden biri olan TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Alperen Konukbay, işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile fark yarattı. İşitme engellilerin okumasını kolaylaştıracak yapay zekâ temelli bir uygulama geliştiren Konukbay, bu başarısıyla Oxford Üniversitesi’nde çeşitli seminerler ve workshop’ların yer alacağı özel zirveye davet edildi.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜ HAYAT FELSEFEM

Konukbay “Kelimelerin görsellerle eşleşmesini her an sağlayabilecek bir uygulama yaptım. Projemin bir sonraki aşaması için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile uygulamanın Eğitim Bilişim Ağı’yla (EBA) entegrasyonu için görüşmeler yaptık. Böylelikle, Türkiye’deki yaklaşık 150 bin işitme engelli öğrenciye EBA sistemi üzerinden ulaşmayı hedefliyorum. Atatürk’ün ‘Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alev olarak geri dönmelisiniz’ sözü benim hayat felsefem. ABD’de gerekli eğitimleri alıp Türkiye’de bunları uygulamak ve insanların hayatına katkı sağlamak istiyorum” dedi.

RISE CHALLENGE

- Rise Challenge, Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ile Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust Vakfı tarafından destekleniyor ve her yıl dünya genelinde düzenleniyor.