En güzel kırmızı sahibini bekliyor

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İstanbul Boğazı’nın şehrin Anadolu yakasına doğru küçük girintilerinden biridir Kanlıca Koyu. Kanlıca Körfezi ya da Bahai Körfezi olarak da anlandırılır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü panoramik bir manzarayla görür. İstanbul Boğazı’ndan geçerken, Kanlıca’da aşı boyası olarak da bilinen kırmızı rengiyle bir yalı dikkat çeker. Bu yalı ilk sahibiyle yani Sultan 1. Mahmud döneminin Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa’nın ismiyle anılır. 1846’da inşa edildikten 59 yıl sonra kül olmuş bina, 2013’te başlayan ihya çalışmalarıyla 2017’de yeniden Boğaz’daki yerini almıştır.

YENİDEN SATIŞA ÇIKTI

Boğaz’a 20 metre rıhtımı bulunan yalı, geçen yıl düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında ünlü ressam Taner Ceylan’ın “Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın” adlı sergisine ve birçok diziye de ev sahipliği yaptı. O dönem yapılan değerlemelerde yalının fiyatı 25 milyon dolar olarak belirlendi ancak yalıya alıcı çıkmadı. Yalı şimdi 17.5 milyon dolara (330 milyon TL) yeniden satış listesine kondu.

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RUS VE İRANLILAR YALIYA TALİP

Yalıyı satışa çıkartan Bosforce Emlak’ın yöneticisi Ulvi Özcan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı, Kanlıca Körfezi’nde doğal bir rıhtımı bulunan, tarihi kimliğinin yanı sıra yeni yapılmış bir yalı. Bu sıralar Boğaz’da başta Rus ve İranlılar olmak üzere potansiyel alıcılar var. Bu yalı ile de onlar ilgileniyor.”

ÇEŞMESİ DE BULUNUYOR

Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa hayatta olduğu dönemde yaptırdığı hayratlarla da tanınıyor. Kendi adını taşıyan bir çeşme ve sebil halen Dolmabahçe’de, Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nin karşı köşesinde tüm ihtişamıyla ayakta. Tarihi kaynaklarda çeşmenin yapılış yılı olarak 1741 tarihi yazılı. Çeşmenin tam adı ise “Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa Çeşmesi” olarak geçiyor.