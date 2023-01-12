Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Güncelleme Tarihi:

#Hayvan Kurtarma Derneği#Rehabilitasyon Merkezi#Fahir Köklü
En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

500’e yakın cana yuva olan Hayvan Kurtarma Derneği, sevimli patileri sahiplendirmek için 2023 takvimi hazırladı. Köpeklerin hikâyeleri ile fotoğraflarının paylaşıldığı takvimde “Can dostlarını arıyorlar” denilerek, sessiz dostlara kapılarını açacak hayvanseverlere çağrıda bulunuldu.

Haberin Devamı

Hayvan Kurtarma Derneği, Rehabilitasyon Merkezi’nde şiddet görmüş, engelli veya hasta yüzlerce kimsesiz hayvana ev sahipliği yapıyor. Zekiye ve Fahir Köklü çifti, Ankara Çayyolu’nda kiraladıkları 25 dönümlük arazide inşa ettikleri Rehabilitasyon Merkezi’nde 11 yıldır faaliyet gösteriyor.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Artan beslenme, sağlık, enerji gibi giderler nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda olan derneğin başkanı Zekiye Köklü, hazırladığı 2023 takvimiyle hayvanseverlere seslendi.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Leon:(Şubat güzeli) 9 yıl önce Mamak’ta yavruyken bulundu. Uyuzdu, iyileşti, çakı gibi bir Alman Kurdu oldu./Chaplin(Aralık güzeli): Chaplin, merkeze geldiğinde küçücük bir yavruydu, şimdi 9 yaşında.

Haberin Devamı

100 TL’den satışa sunulan takvimle bir ölçüde giderlerini karşılamaya çalışan Köklü, diğer yandan da “Can dostlarını arıyorlar” sloganıyla havyanseverleri merkezdeki dostları sahiplenmeye davet etti.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Paşa (Aralık güzeli): Paşa’ya Gölbaşı’nda otomobil çarptı, bir bacağı ampute edildi. Üç bacağı kaldı ama merkezin ‘ağır abi’si... 

İşte barınak güzelleri...

-Künefe (Nisan güzeli): Kurtarıldığında gençlik hastalığı taşıyordu ancak tedavisi yapıldı, sağlığına kavuştu.

-Bit Bebek (Mayıs güzeli): 5 yıl önce bir çuvalda 2 kardeşiyle bulundu. Kardeşlerden biri sahiplendirildi, diğeri hayatını kaybetti.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Künefe/Bit Bebek

-Nata Vega (Haziran güzeli): 11 yıl önce Nata Vega civarında araba çarptı. Şimdi sağlıklı, sevecen ve munis bir kız çocuğu.

Haberin Devamı

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Nata Vega/Deniz

- Deniz (Temmuz güzeli): Kurtarıldığında uyuzdu ve birçok hastalığı vardı, iyileşti.

-Şeker (Ağustos güzeli): Oyuncu ve sevecen bir kız çocuğu.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Şeker/Zıp Zıp

-Zıp Zıp (Eylül güzeli): 4 yaş civarında, adı gibi hareketli.

-Maviş (Ekim güzeli): Alacaatlı’da bulundu. Rahim kanseriydi, kemoterapi aldı, iyileşti.

En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

Maviş/Mailo ve Panda

- Mailo ve Panda (Kasım güzelleri): Mailo, tavukları yediği için sahibi tarafından terk edildi. Bırakıldığında hamileydi. Bir ay sonra Panda doğdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hayvan Kurtarma Derneği#Rehabilitasyon Merkezi#Fahir Köklü

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin