En güzel 2023 takvimi barınak güzelleri

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Hayvan Kurtarma Derneği, Rehabilitasyon Merkezi’nde şiddet görmüş, engelli veya hasta yüzlerce kimsesiz hayvana ev sahipliği yapıyor. Zekiye ve Fahir Köklü çifti, Ankara Çayyolu’nda kiraladıkları 25 dönümlük arazide inşa ettikleri Rehabilitasyon Merkezi’nde 11 yıldır faaliyet gösteriyor.

Artan beslenme, sağlık, enerji gibi giderler nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda olan derneğin başkanı Zekiye Köklü, hazırladığı 2023 takvimiyle hayvanseverlere seslendi.

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100 TL’den satışa sunulan takvimle bir ölçüde giderlerini karşılamaya çalışan Köklü, diğer yandan da “Can dostlarını arıyorlar” sloganıyla havyanseverleri merkezdeki dostları sahiplenmeye davet etti.

İşte barınak güzelleri...

-Künefe (Nisan güzeli): Kurtarıldığında gençlik hastalığı taşıyordu ancak tedavisi yapıldı, sağlığına kavuştu.

-Bit Bebek (Mayıs güzeli): 5 yıl önce bir çuvalda 2 kardeşiyle bulundu. Kardeşlerden biri sahiplendirildi, diğeri hayatını kaybetti.

-Nata Vega (Haziran güzeli): 11 yıl önce Nata Vega civarında araba çarptı. Şimdi sağlıklı, sevecen ve munis bir kız çocuğu.

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- Deniz (Temmuz güzeli): Kurtarıldığında uyuzdu ve birçok hastalığı vardı, iyileşti.

-Şeker (Ağustos güzeli): Oyuncu ve sevecen bir kız çocuğu.

-Zıp Zıp (Eylül güzeli): 4 yaş civarında, adı gibi hareketli.

-Maviş (Ekim güzeli): Alacaatlı’da bulundu. Rahim kanseriydi, kemoterapi aldı, iyileşti.

- Mailo ve Panda (Kasım güzelleri): Mailo, tavukları yediği için sahibi tarafından terk edildi. Bırakıldığında hamileydi. Bir ay sonra Panda doğdu.