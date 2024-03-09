×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

En güvenli kadın elleri

Güncelleme Tarihi:

#Jandarma#JÖAK#Diyarbakır
En güvenli kadın elleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Dün yurdun dört bir yanındaki kadın güvenlik güçleri sahadaydı.

Haberin Devamı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatlarla botlara iniş yaptı.

Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Diyarbakır’da da İl Emniyet Müdürlüğü’nce tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Siirt’te de kadın jandarmalar sürücüleri denetleyip çiçek verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma#JÖAK#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!