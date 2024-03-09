En güvenli kadın elleri

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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatlarla botlara iniş yaptı.

Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Diyarbakır’da da İl Emniyet Müdürlüğü’nce tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 12 kadın polis, 2 grup halinde kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Siirt’te de kadın jandarmalar sürücüleri denetleyip çiçek verdi.