En gözde meslek ebelik

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’ye bu yıl 3 milyona yakın aday katıldı. Sınavın ardından başlayan tercih sürecinde ise, adaylar geleceklerini belirleyecek bölümleri seçti. Tercih istatistiklerine göre 4 yıllık eğitim veren ve binin üzerinde kontenjanı bulunan bölümler arasında, adaylar en çok ebelik bölümüne rağbet etti. İstatistikleri hazırlayan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, Türkiye’de ebelik bölümlerinin toplam kontenjanının 4 bin 600 kişi olduğunu, bu bölümlerin 167 bin defa tercih edildiğini belirterek, “Bu da Türkiye’de her bir ebelik kontenjanı için yaklaşık 36 taliplinin çıkması anlamına geliyor” dedi.

MEZUNLAR İŞSİZ KALMIYOR

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meltem Demirgöz Bal da ebelik mezunlarının mutlaka iş bulabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bölümün 3. ve 4’üncü sınıflarında o kadar yoğun staj programı var ki öğrenciler mezun oldukları günden itibaren iş bulabiliyorlar. Özellikle mezun öğrencilerimden işsiz kalan kimse yok. Türkiye genelindeki diğer mezunlar için de aynı şeyi söylemek mümkün. Bu sebeple bölüm yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Ayrıca bölüm mezunları akademik kariyerlerini de daha rahat ilerletebiliyorlar, çünkü rekabet alanı çok kısıtlı. Mezunların özel sektörde, kamuda ve akademide önleri çok açık. Mezunlar yurtdışında da kolay iş bulabiliyor. Bu noktada ebelik bölümünün sayısal alanın parlayan yıldızı olduğunu söylemek mümkün.”

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DÜNYADA ÖNEMSENİYOR

Bölümün tercih edilme nedenlerini sosyolojik açıdan değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Taşdemir Afşar ise şöyle konuştu: “2020 yılında içinde bulunduğum bir araştırma kapsamında görüştüğümüz ebeler, mesleklerinin eski önem ve prestijinin kalmadığını, özellikle özel hastanelerde doğumun doktor tarafından yaptırıldığını bu anlamda da ebe istihdam etmenin zorunlu olmadığını söylemişlerdi. Ancak son yıllarda özellikle sağlıkçıların beyin göçü dikkate alınırsa gençler bu mesleği diğer ülkelerde de bir karşılığı olduğu için tercih ediyor olabilir. Bildiğim kadarıyla ebe ve hemşirelere yurtdışında ciddi bir ihtiyaç var. Ayrıca ebelik mesleği dünyada da çok önemsenen bir meslek. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası alanda ebelik hizmetlerinin 2030 yılına kadar tüm kesimlere ulaştırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesinin altını çiziyor. Küresel düzeyde bu politikaların geliştiriliyor olması da mesleğe önem verildiğinin bir göstergesidir ki, bu da Türkiye’de ebeliğin tercih edilme oranını artıyor olabilir.”

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İLK KADIN MESLEĞİ

Doç. Dr. Selda Taşdemir Afşar, dünyanın en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin aynı zamanda bir ‘kadın mesleği’ olarak bilindiğini de ifade ederek, şunları kaydetti: “Kadının avcı ve toplayıcı zamandan geliştirmiş olduğu otları tanıma becerisi, bu bağlamda da hastalıkları iyileştirme yani şifacı olma durumu tarihsel süreç içerisinde anneden kızına aktarılan ve öğrenilen ebelik mesleğini de beraberinde getirmiş. 19’uncu yüzyılda Osmanlı döneminde açılan bir kurs ile mesleki eğitimi verilen ebelik için bu nedenle ‘eğitim ile edinilen ilk kadın mesleğidir’ şeklinde tanımlama yapılıyor. Diğer yandan Türkiye’de son yıllarda hemşirelik bölümlerini erkek adaylar tercih edebilirken, ebelik bölümünü sadece kadın adaylar tercih edebiliyor. Şu an devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 66 ebelik bölümü var. Çoğunluğu kadın öğretim üyelerinin olduğu bir bölümde, kadın öğrencilerle okumak ve çalışma yaşamında da sadece kadına ve çocuğa hizmet veriyor olmak da kadın adaylar tarafından bir tercih sebebi olabilir.”