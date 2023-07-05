‘En gençler’ listesinde Türkiye’den 47 üniversite

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Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından her yıl yayınlanan “Genç Üniversite Sıralaması (Young University Rankings 2023)” açıklandı. Dünya genelinde son 50 yılda kurulan üniversitelerin 13 kritere göre değerlendirildiği sıralamada Türkiye ilk 100’de iki üniversite ile yer aldı. Geçen yıl 89’uncu olan Koç Üniversitesi bu yıl 55’inci sıraya yükseldi. 108’inci sırada bulunan Sabancı Üniversitesi de 89’uncu sıraya yükselerek ilk 100’e girdi. Çankaya Üniversitesi ise geçen yılki 96’ncılıktan 101-150 bandına geriledi. 251-300 bandından 151-200 bandında ilerleyen Bahçeşehir Üniversitesi de Türkiye’nin en genç dördüncü üniversitesi oldu. Bilkent Üniversitesi 201-250 bandındaki yerini korurken Düzce, Fırat, Özyeğin, İstanbul Medeniyet ve Atılım Üniversiteleri bu yıl Türkiye’nin ilk 10’unda yer aldı.

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DÜNYADAN 605 OKUL

Üniversitelerin öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği THE “Genç Üniversite Sıralaması” nda 605 üniversite yer aldı. Geçen yıl 74 ülkenin incelendiği sıralamaya bu yıl 78 ülke katıldı. 66 üniversitesi incelenen Türkiye 47 kurum ile listedeki en fazla üniversiteye sahip ülke oldu. Hindistan 45 üniversiteyle ikinci, İran ise 39 üniversiteyle üçüncü ülke. Bangladeş, Etiyopya ve Namibya listede ilk kez yer alan ülkelerdi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: OKULLARIMIZ YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve dünya genelinde 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’yla da ilgili değerlendirme yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu sıralamaya Türkiye’den 25 üniversitenin girdiğini belirterek, üniversitelerimizin geçmiş yıllara göre daha üst sıralara tırmandığına dikkat çekti: “QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na Türkiye’den 25 Üniversite girdi. En üst sırada olan üniversite, ilk 400’e 336’ncı olarak giren ODTÜ. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 404’üncü ve Koç Üniversitesi de 431’inci olarak ilk 500 üniversite arasında yer aldı. Bilkent, Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri de ilk 500 hedefine oldukça yaklaşan üniversitelerimiz oldu. Bu üniversitelerimizle birlikte İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin de içinde bulunduğu toplam 10 üniversitemiz ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi sıralamada ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başardı. Türkiye’den THE Etki Sıralaması 2023’te yer alan toplam üniversite sayısı ise 79 oldu. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin araştırma sonuçlarının kalitesini daha da arttırarak üst sıralara çıkmalarını hedefliyoruz.”