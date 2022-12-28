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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk’te gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

MÜZAKERE YAPABİLİRİZ

“(Yerel seçimler öne alınabilir mi?) İstanbul ve Yalova’da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz... Yerel seçimlerin öne alınması Anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 31 Mart 2024’te yerel seçimleri yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil.

(Seçim tarihi öne alınır mı?) Şu anda seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değil, müzakere süreci olmuş değil. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi vs. süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte müzakere durumumuz olur.

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REFAH PAYI GELEBİLİR

(Memur ve emekli maaşlarına zam oranı ne olur?) Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödenmiş prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor.

KİMSE DIŞARIDA KALMAYACAK

(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim.”