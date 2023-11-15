En çok bu kentleri seviyorlar... Üniversitelinin başkentleri

Haberin Devamı

'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’ ÜNİAR tarafından 2017 yılından bu yana yapılıyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bir parçası olarak yapılan çalışma, bu yıl depremin etkilediği 11 il hariç 70 ilde üniversite öğrenimi gören 40 bin öğrenci ile gerçekleştirildi.

HALKIN VE ESNAFIN TUTUMU

Araştırmada şehirler, öğrencilerin memnuniyet derecelerine göre sıralandı. Bu yapılırken de öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, eğlence, spor, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel imkânları soruldu. Ayrıca yaşanılan kentte halkın üniversite öğrencilerine karşı genel tutumu ve esnafla ilişkiler de değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.

Haberin Devamı

ŞEHİRLERE ‘NOT’ VERİLDİ

Yapılan araştırmada şehirler 6 düzeyde seviyelendirildi. Öğrencilerin üniversite yaşamını sürdürdükleri kentler hakkında verdikleri bilgiler ışığında üniversite kentleri en yüksek 100, en düşük ise 10 puan olmak üzere sıralandı. Kentler puanları doğrultusunda öğrencilerden A+, A, B, C, D ve FF notlarını aldı.

ESKİŞEHİR YİNE LİDER

İlki 2017 yılında yapılan ve 2021 hariç her yıl tekrarlanan araştırmada Eskişehir, öğrencilerin en gözde şehri oldu. Her yıl 1’inci sırada yer alan Eskişehir, öğrencilerden bu yıl da A+ notunu aldı. Eskişehir’i sırasıyla Ankara, Çanakkale, Aydın ve Muğla takip etti.Öğrenciler, Türkiye’de 27 kentte üniversite öğrenimi görmekten memnunlar. Buna karşın 38 kentte ise öğrenci memnuniyetsizliği bulunuyor.

İSTANBUL GERİLEDİ

Prof. Dr. Engin Karadağ (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Koordinatörü):“Araştırma sonuçlarını geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda en önemli değişiklik memnuniyet sıralamasında İstanbul’un alt sıralara düşmesi. Geçen sene İstanbul (Asya) 6’ncı sıradayken bu yıl 9’a, İstanbul (Avrupa) ise 10’uncu sıradayken bu yıl 11’e geriledi. Bunun altında ekonomik sorunların yattığını düşünüyorum.”

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ DOSTU İLK 10 ŞEHİR

1) Eskişehir

2) Ankara

3) Çanakkale

4) Muğla

5) Antalya

7) Edirne

8) Samsun

9) İstanbul (Asya)

10) Manisa