En büyük ihlal Filistin’de... Dünya Çocuk Hakları Günü tablosu

Her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, Filistin’de küçücük bedenleri kefenlenen çocuklara akan gözyaşları ile geçti. Filistin’de 4 binin üzerinde çocuk hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Verilere göre, Filistin’de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybederken Gazze, açık hava hapishanesine döndü. Hayatta kalan çocuklarınsa ölen yakınları, kaybettikleri aileleri ve evleri yüzünden yaşadığı travma çok büyük. Konu hakkında Çocuk Gelişim Uzmanı Melike Kızılel, Hürriyet’e şunları söyledi:

BÜYÜK BİR HAK İHLALİ VAR

“Çocukların birinci hakkı, yaşama ve gelişme hakkıdır. Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı, her çocuğun eğitim ve öğretim alma hakkı, yeterli ve sağlıklı beslenme hakkı, barınma ve aile olarak beraber yaşama hakkı, düşünce hakkı, her çocuğun onu ilgilendiren konularla ilgili fikirlerini söyleyebilme hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, dinlenmek, eğlenmek ve oyun oynama hakkı, şiddet ve tehlikelerden korunma ve barış içinde yaşama hakkı vardır. Peki hangi Filistinli çocuk şu an bu hakkı kullanabiliyor ya da bu haklara sahip? Hiçbiri. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde büyük bir hak ihlali yaşanıyor.

SAVAŞ HAYATIN BİR PARÇASI

Bugün dünyadaki savaşlar milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Bazılarına başka bir yaşam tarzı tanınmadı, bazılarının dünyası da savaşların ortaya çıkışıyla altüst oldu. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk öldü, her gün hâlâ ölmeye devam ediyor. Bir çoğu da sakat veya öksüz kaldı ve hâlâ kalmaya da devam ediyor. Birçokları aç kaldı veya açlıktan öldü. Bu durum da hâlâ devam ediyor. Milyonlarcası sevdiklerinden ayrılarak mülteci ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarak yollara dökülmeye zorlandı. Çoğu ise şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşıyor.

BARIŞ ONLARIN DA HAKKI

Bir çocuğun kişiliğinin gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve huzur içinde bir aile ortamında yetişmesi gerekir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla yetiştirilmesi sevgili ebeveynlerin görevidir.”

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE ‘ATEŞKES’ ÇAĞRISI: ÇOCUKLAR İÇİN GEÇ KALDIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Filistin için ateşkes çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“0, 1, 3, 5, 6, 8, 9. Bu rakamlar, sadece bir rakam değil. 7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları. Kardeşlerini, 'Korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık. Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır. Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Gazze'de hâlâ hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım. Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle.”