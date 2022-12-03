En büyük engel önyargılar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Dünya Dostu Festivali’ne katıldı. Bağcılar Engelliler Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte engelli gençlerin sergilediği halk dansları ve işaret diliyle şiir okuyan Yusuf Enez Gözal ve Merve Yılmaz adlı çocukların performansını paralimpik kadın milli atletlerden Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün’le birlikte izledi. Emine Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:





“Vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplum engellidir. Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak için önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için el birliği ile çalışarak mümkün olabilir. Hiç kimseyi geride bırakmayan, kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekle mükellefiz. Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkânlara ulaşamayabiliriz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüzle görebilir, yürüdüğümüz uzun ince bir yolu herkesten daha iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır.





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Bugün artık ülkemizde engelli bireylerin önündeki en büyük engel önyargılardır. Önyargıların oluşturduğu bariyerleri ancak birlik olarak ve başarı örneklerini arttırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Bunun bir örneği olarak yakın zamanda ampute futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu. Geleceğe dair hayal kuran engelli gençlerimize yeterli çabayla her şey mümkün olabileceğini bu vesileyle gösterdiler. Sınırsız potansiyelle donatılmış insanımızı sınırlamak kabul edilemez. Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005’te çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren kanun bu bilincin neticesidir.”

OKULLU OLAN ENGELLİ ÇOCUK SAYISI 21 YILDA 9 KAT ARTTI

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* Emine Erdoğan engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları şöyle özetledi:

* “Mevzuattaki önyargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadeler geçirildi.

* Engelli vatandaşlarımıza yönelik nitelikli sağlık hizmetinden evde bakıma, ücretsiz ulaşımdan yatılı bakım merkezlerine, umut evlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar geniş bir yelpazede sosyal politikalar hayata geçirildi. Amacımız eğitimden başlayarak iş hayatına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemelerde tüm bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol almasını sağlamaktır.

* Kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında Merkezi Sınav Sistemi E-KPSS başlatıldı.

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* Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkânı sağlandı. 2006 yılından bu yana kabartma yazıyla hazırlanan ders kitapları görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılmaktadır.

* Türk işaret dili sisteminin oluşturulması ve uygulanması engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir.

* Atılan bu adımların meyvesi olarak 2001’den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi.”





Emine Erdoğan, engelli bilek güreşi takımından bir kız öğrencinin teklifi üzerine bilek güreşi yaptı. Sporcunun kendisini yenmek istemeyeceğini söylemesi üzerine Emine Erdoğan, “Kazanmaktan çekinme” dedi.