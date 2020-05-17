En büyük devrimci Atatürk

Che, Gandi, Lenin, Rosa Lüksemburg, Mao, Robesbiere ve Emmeline Pankhurst fotoğraflarının yer verildiği Alman History Life dergisinin beşinci sayısının kapağında, Atatürk’ün kalpaklı ve kravatlı fotoğrafı ortada yer aldı. 17 devrimci için “İdealleri ve ideolojileriyle dünyayı değiştiren erkekler ve kadınlar” yorumu yapıldı. Atatürk’e altı sayfa ayıran dergi, aralarında onun da yer aldığı farklı olayları gösteren sekiz de fotoğraf kullandı.

KAHRAMANLIKLARI ANLATILDI

Her bir lideri farklı yazar ve tarihçi anlatırken, Atatürk’ü Mario Galloni kaleme aldı. Yazıda Atatürk çocukluğundan eğitimine ve reformlarına kadar ayrıntılı olarak işlendi. Libya’da İtalya, Balkanlar’da Bulgaristan ve Gelibolu’da İngiltere’ye karşı nasıl savaştığı da yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduğu da anlatıldı. Yazı, ‘Mustafa Kemal Türkiye’de çok kişi tarafından hâlâ saygı duyulan biri’ cümlesiyle son buldu. Popüler tarih dergisi History Life Almanya dışında İtalya, İsviçre, Avusturya ve Lüksemburg’da yayınlanıyor.