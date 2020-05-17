En büyük devrimci Atatürk
Almanya’da yayınlanan History Life dergisinin beşinci sayısında ‘En Büyük Devrimciler’ başlığıyla dünyaya yön veren 17 kişi arasında ‘Modern Türkiye’nin Babası’ başlığıyla Mustafa Kemal Atatürk’e geniş yer verildi. Che, Lenin, Gandi gibi liderlerin olduğu kapakta Atatürk tam merkezde yer aldı.
Che, Gandi, Lenin, Rosa Lüksemburg, Mao, Robesbiere ve Emmeline Pankhurst fotoğraflarının yer verildiği Alman History Life dergisinin beşinci sayısının kapağında, Atatürk’ün kalpaklı ve kravatlı fotoğrafı ortada yer aldı. 17 devrimci için “İdealleri ve ideolojileriyle dünyayı değiştiren erkekler ve kadınlar” yorumu yapıldı. Atatürk’e altı sayfa ayıran dergi, aralarında onun da yer aldığı farklı olayları gösteren sekiz de fotoğraf kullandı.
KAHRAMANLIKLARI ANLATILDI
Her bir lideri farklı yazar ve tarihçi anlatırken, Atatürk’ü Mario Galloni kaleme aldı. Yazıda Atatürk çocukluğundan eğitimine ve reformlarına kadar ayrıntılı olarak işlendi. Libya’da İtalya, Balkanlar’da Bulgaristan ve Gelibolu’da İngiltere’ye karşı nasıl savaştığı da yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduğu da anlatıldı. Yazı, ‘Mustafa Kemal Türkiye’de çok kişi tarafından hâlâ saygı duyulan biri’ cümlesiyle son buldu. Popüler tarih dergisi History Life Almanya dışında İtalya, İsviçre, Avusturya ve Lüksemburg’da yayınlanıyor.
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