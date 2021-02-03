En acı şaka! Ertesi gün hayatını kaybetti

Birleşik Krallıkta bulunan Galler'in Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocakta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sanırım bir hafta daha izin yapacağım" diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu. Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolley'in ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.