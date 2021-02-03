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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

En acı şaka! Ertesi gün hayatını kaybetti

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En acı şaka! Ertesi gün hayatını kaybetti
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Birleşik Krallık'ta Gallerde yaşayan Kevin Woolley (42), sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını şakayla karışık duyurduktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Birleşik Krallıkta bulunan Galler'in Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocakta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sanırım bir hafta daha izin yapacağım" diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu. Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolley'in ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.

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