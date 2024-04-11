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En acı bayram: Şehit babaya veda

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#Pençe-Kilit#Şehit#Hikmet Aslan
En acı bayram: Şehit babaya veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, bayramın birinci günü memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit kızının babasının fotoğrafına bakışı yürek yaktı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan (26) için dün Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Aslan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü. Törene şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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En acı bayram: Şehit babaya veda

‘BAK BABAN BURADA’

Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan  şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öptü. Kübra Aslan, kucağındaki bebeği Rüveyda’yı da tabutun başına getirdi. Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, “Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet’im, Allah’ım seni benden çok seviyormuş” dedi. Şehit Hikmet Aslan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

 

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#Pençe-Kilit#Şehit#Hikmet Aslan

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