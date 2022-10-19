Emniyette itiraf etti, mahkemede hatırlamadı

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İstanbul Ümraniye’de yaşayan 61 yaşındaki Gürsel Kaya, 23 Haziran 2022 günü polisi arayarak, “Eşimi boğdum” diye ihbarda bulundu. Polis ekipleri yanlarına sağlık ekiplerini de alarak eve gitti. Gürsel Kaya salondaki koltukta oturuyor, eşi Şengül Kaya ise yerde hareketsiz yatıyordu. Gürsel Kaya eşini elektrik süpürgesinin kablosuyla boğduğunu söyledi, ayrıca Emniyet’teki ifadesinde de eşini süpürgenin sesinden rahatsız olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kaya, tutuklandı.



'YERDE YATIYORDU'



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dün ilk duruşması görüldü. Gürsel Kaya o gün yaşananları hatırlamadığını iddia ederek, “Geçmeyen baş ağrım nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullanıyordum. O gün birlikte kahvaltı yaptık. O sırada evi süpürüyordu. Baş ağrım başlayınca banyoya gittim. Döndüğümde yerde yatıyordu” dedi. Mahkeme, Kaya’nın cezai ehliyetinin olup olmadığına yönelik rapor alınması için duruşmayı erteledi.