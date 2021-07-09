Emniyet’te ‘FETÖ’cüyüm’, mahkemede ‘tanımam’ dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan sürdürdüğü soruşturmada, 2019 yılında takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık, Atasoy’un 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı yerlerde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden görüşmelerinin bulunduğunu tespit edince, takipsizlik kararını kaldırarak, geçen şubat ayında hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Atasoy, FETÖ üyesi olduğunu, kod adının “Servet” olduğunu itiraf etti. Atasoy ayrıca, “Teğmenlik rütbemi Fetullah Gülen taktı” dedi. Atasoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık daha sonra Atasoy hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 32.5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Tutuksuz yargılanan Atasoy, tanık olarak dinlendiği Yıldırım Güneş’in davasında ise FETÖ üyeliğini itiraf ettiği ifadelerinin, “baskı altında alındığını” iddia etti. Bu duruşmada, Atasoy’un beyanlarını inkar ettiğine ilişkin tutulan duruşma zaptı Atasoy’un yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

GEREKÇE: KAÇABİLİR

Mahkemenin yakalama kararının ardından Atasoy gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu” gerekçesiyle Atasoy’un tutuklu yargılanmasına karar verildiğini açıkladı.

Atasoy, 30 Ağustos 2020 tarihinden yapılan YAŞ toplantısı ile tuğgeneralliğe terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanmıştı.

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