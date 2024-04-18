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Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' rumuzlu polis ile 2 meslektaşı adliyede

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#Bombacı Mülayim#Polis#Bitlis
Emniyet verilerini paylaşan Bombacı Mülayim rumuzlu polis ile 2 meslektaşı adliyede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 12:02

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis ile ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine polis ekipleri 5 gün önce çalışma başlattı. Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığını belirledi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 3 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.

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Polis memuru V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi. V.K.'ye Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S.B. ve O.Z. de çarşamba günü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan polis memurları V.K., S.B. ve O.Z. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında bugün Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

 

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#Bombacı Mülayim#Polis#Bitlis

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