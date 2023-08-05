Emniyet müdüründen telsizle veda: 3310 merkez... Ben gidiyorum

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Dün öğle saatlerinde kentten ayrılan Aktaş, sirenlerle Manisa'ya doğru yola çıktı. Yola çıktığında 2 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına son kez telsizden seslenen Aktaş, duygusal anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürü kodu olan '3310' ile merkeze seslenen Fahri Aktaş, mesai arkadaşları için veda konuşması yaptı. Telsizden Zonguldak'ta görev yapan tüm emniyet mensuplarını sevdiğini söyleyen Aktaş şöyle seslendi: “3310 merkez. 2 yıldır görev yapmakta olduğum Zonguldak'tan Manisa'ya atanmam münasebetiyle, bu saat itibarıyla ilden ayrılıyorum. Manisa ilinde Sayın Bakan’ımızın programı olması sebebiyle erken ayrılmak durumunda kaldım. O yüzden vedalaşamadığım arkadaşlarım oldu. Lütfen haklarını helal etsinler. Ben hepsini ayrı ayrı seviyorum, hepsi benim kardeşim. Manisa'da da bir evleri, kapıları, ağabeyleri olduklarını unutmasınlar. Yolunuz, bahtınız açık olsun, emeğin başkenti kara elmas diyarı Zonguldak.” Aktaş'ın anonsunu tamamlanmasının ardından, sırasıyla tüm birimler de kendisine 'Sağ olsunlar' diyerek teşekkür etti.

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