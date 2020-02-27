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Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:18, Son Güncelleme:/

Emniyet Müdürü Çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi

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Emniyet Müdürü Çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi
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İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.

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