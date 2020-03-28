Emniyet mensuplarında da corona virüs tespit edildi

11 Mart tarihinde Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) emniyet mensuplarına da bulaştıi. Yapılan testlerde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı bir kişi ile bir ilçe emniyet müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubunda kovid 19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan İzmir'de 1 polis memuru, Samsun'da 1 polis memuru, Sakarya'da 2 polis memuru ile Rize'de bir mahalle bekçisi olmak üzere 5 kişinin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde testleri pozitif çıkan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bu kişilerin irtibatta olduğu yakınlarının da karantinaya alındığı belirtiliyor.

20 EMNİYET MENSUBU DA ŞÜPHE ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI



İstanbul'da yurtdışından getirilen Türklerin yerleştirildiği bir yurdun katlarında görevli 20 polis memurunun da Kovid 19 belirtileri nedeniyle sevkedildikleri hastanede karantinada olduğu öğrenildi.