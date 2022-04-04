HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emniyet kemeri takmayan sürücüden 'pes' dedirten sözler: 'RahatsÄ±z ediyor'

#Ä°stanbul#Eminönü#Taksi

Ä°stanbul EminÃ¶nÃ¼'nde polis ekipleri taksicilere denetim yaptÄ±. Emniyet kemeri takmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza kesilen taksici, "BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n emniyet kemeri takmak sÄ±kÄ±yor, rahatsÄ±z ediyor" dedi.

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± sivil trafik polisleri, EminÃ¶nÃ¼ Kennedy Caddesi'nde taksicilere yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. Denetimlerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin belgeleri kontrol edilirken kÄ±sa mesafe, yolcu seÃ§me gibi konularda ihlal yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ± kontrol edildi.

"EMNÄ°YET KEMERÄ° TAKMAK SIKIYOR"

Denetim sÄ±rasÄ±nda emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesildi. Taksici, "Emniyet kemerinden kaynaklÄ± ceza yedim. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n emniyet kemeri takmak sÄ±kÄ±yor, rahatsÄ±z ediyor. Yapacak bir ÅŸey yok" diye konuÅŸtu.

Emniyet kemeri takmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼den pes dedirten sÃ¶zler: RahatsÄ±z ediyor

Ehliyetini evde unuttuÄŸunu sÃ¶yleyen HÃ¼lya YiÄŸit isimli taksiciye de 427 lira para cezasÄ± kesildi. YiÄŸit, "BugÃ¼ne kadar hiÃ§ ceza yemedim. Orucun vermiÅŸ olduÄŸu dalgÄ±nlÄ±ktan kaynaklÄ± ehliyetimi evde unutmuÅŸum. Sahuru yaptÄ±ktan sonra taksiye Ã§Ä±ktÄ±m. Ben yasal Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ama benim dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸum bir ceza bu. KaÃ§ak olarak Ã§alÄ±ÅŸanlar var. DÃ¼zgÃ¼n iÅŸini yapan ÅŸofÃ¶rleri de kÃ¶tÃ¼ye Ã§ekenlere ders olsun. Uygulamalar Ã§ok gÃ¼zel" dedi.

Haberin DevamÄ±

CEZA YEDÄ° SANIP POLÄ°SE TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici ceza yediÄŸini sanarak polise tepki gÃ¶sterdi. Taksici, "Eksik bir ÅŸey varsa ceza yaz. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ belgesinde barkod olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunu gÃ¶rerek bana ceza yazÄ±yorsunuz ayÄ±ptÄ±r" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis memurlarÄ± taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne yaptÄ±klarÄ± kontrolde eksik belgesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ durumu anladÄ±ÄŸÄ±nda memurlara teÅŸekkÃ¼r edip, Ã¶zÃ¼r diledi.

Â

Emniyet kemeri takmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼den pes dedirten sÃ¶zler: RahatsÄ±z ediyor

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#Eminönü#Taksi

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Usta sanatÃ§Ä±nÄ±n kÄ±zÄ± sadakatsizlikâ€™le suÃ§landÄ±

Usta sanatçÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± 'sadakatsizlikâ€™le suçlandÄ±

#TuÄŸçe VargÄ±n
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da aÅŸk Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da aÅŸk öpücüÄŸü

#Grammy
â€˜Evimâ€™den Bentley Ã§Ä±ktÄ± Sistem nasÄ±l iÅŸliyor

â€˜Evimâ€™den Bentley çÄ±ktÄ±! Sistem nasÄ±l iÅŸliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatÃ§Ä±nÄ±n kÄ±zÄ± sadakatsizlikâ€™le suÃ§landÄ±

Usta sanatçÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± 'sadakatsizlikâ€™le suçlandÄ±

#TuÄŸçe VargÄ±n
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da aÅŸk Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da aÅŸk öpücüÄŸü

#Grammy
â€˜Evimâ€™den Bentley Ã§Ä±ktÄ± Sistem nasÄ±l iÅŸliyor

â€˜Evimâ€™den Bentley çÄ±ktÄ±! Sistem nasÄ±l iÅŸliyor?

#TMSF