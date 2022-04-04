Emniyet kemeri takmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼den pes dedirten sÃ¶zler: RahatsÄ±z ediyor

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± sivil trafik polisleri, EminÃ¶nÃ¼ Kennedy Caddesi'nde taksicilere yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. Denetimlerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin belgeleri kontrol edilirken kÄ±sa mesafe, yolcu seÃ§me gibi konularda ihlal yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ± kontrol edildi.

"EMNÄ°YET KEMERÄ° TAKMAK SIKIYOR"

Denetim sÄ±rasÄ±nda emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesildi. Taksici, "Emniyet kemerinden kaynaklÄ± ceza yedim. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n emniyet kemeri takmak sÄ±kÄ±yor, rahatsÄ±z ediyor. Yapacak bir ÅŸey yok" diye konuÅŸtu.

Ehliyetini evde unuttuÄŸunu sÃ¶yleyen HÃ¼lya YiÄŸit isimli taksiciye de 427 lira para cezasÄ± kesildi. YiÄŸit, "BugÃ¼ne kadar hiÃ§ ceza yemedim. Orucun vermiÅŸ olduÄŸu dalgÄ±nlÄ±ktan kaynaklÄ± ehliyetimi evde unutmuÅŸum. Sahuru yaptÄ±ktan sonra taksiye Ã§Ä±ktÄ±m. Ben yasal Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ama benim dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸum bir ceza bu. KaÃ§ak olarak Ã§alÄ±ÅŸanlar var. DÃ¼zgÃ¼n iÅŸini yapan ÅŸofÃ¶rleri de kÃ¶tÃ¼ye Ã§ekenlere ders olsun. Uygulamalar Ã§ok gÃ¼zel" dedi.

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CEZA YEDÄ° SANIP POLÄ°SE TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici ceza yediÄŸini sanarak polise tepki gÃ¶sterdi. Taksici, "Eksik bir ÅŸey varsa ceza yaz. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ belgesinde barkod olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunu gÃ¶rerek bana ceza yazÄ±yorsunuz ayÄ±ptÄ±r" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis memurlarÄ± taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne yaptÄ±klarÄ± kontrolde eksik belgesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ durumu anladÄ±ÄŸÄ±nda memurlara teÅŸekkÃ¼r edip, Ã¶zÃ¼r diledi.

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