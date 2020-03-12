Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar? Emniyet kemeri cezası sorgulama ve ödeme (2020)

Seyahat esnasında deneyimlenebilecek bütün kaza vakalarında, yaşam kurtarıcı olan emniyet takmama cezaları, bir nevi caydırıcı bir görev üstlenmiştir. Ayrıca ekseriyetle, artık araçlar için türlü ses uyarıları ile konu hakkında güçlü bir etki yaratılmaktadır. Kişinin hem kendi canını, hem de karşıdaki kişinin canını riske atmamak adına, emniyet kemeri kullanması oldukça mühimdir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar?

Bütün vatandaşlar için, güvenlik bakımından emniyet kemerinin takılması zorunluluğunu, Trafik Kanunu yasası gerektirmektedir. Bu yasaya göre, otomobiller, kamyonetler, arazi araçları, kamyonlar, otobüs ve minibüslerin tüm koltuklarında emniyet kemeri takmak zorunludur.

Araçlarda şoför ile beraber, ön koltukta oturan yolcunun da emniyeti için, emniyet kemeri takması istenmektedir. Ayrıca arka koltuklarda oturan kişiler için de emniyet kemeri takılması, güvenlik bakımından gereklidir.

Bununla beraber, trafik polislerinin yaptıkları kontrollerde, verilen emniyet kemeri takmama cezası tutarı, bu sene (2020 yılında) 134 TL’dir. Ceza tutarının ödeme süresi, 15 günü aşmadığı takdirde, emniyet kemeri takmama cezası tutarında %25’lik bir indirim uygulanmaktadır.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Sorgulama

Kişinin emniyet kemeri takmama cezasını sorgulamak için, E-Devlet hesabından sahip olduğu aracına yönelik, trafik ceza sorgulaması yapması yeterlidir. E-Devlet, emniyet kemeri takmama ceza sorgulaması için, oldukça iyi bir bölümdür.

Öncelikle TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapılıp, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kısmından kontrol yapılmaktadır. Ayrıca, ‘ Araç Plakasına Göre Ceza Sorgulama’’ kısmından da anında görüntüleme yapılabilmektedir.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ödeme

Emniyet kemeri takmama ceza sorgulaması sonrasında, resmi kurumlar internet sitesinde, online işlemler bölümünde, ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme, kişinin sahip olduğu kredi kartı ile anında yapılabilmektedir. Bununla beraber, internet bankacılığı veya mobil bankacılık ile de ödemeler kısmından, trafik ile ilgili borçlar ödenebilmektedir. Ayrıca, bütün bu online işlemler haricinde, banka şubeleri ve PTT’lerden de ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.