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Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi! 'Denetimler gösteriş amaçlı'

#Taksi#Emniyet Kemeri#Denetim
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi Denetimler gösteriş amaçlı

Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve araçta sigara içen taksicilere ceza kesildi.  Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü tepki göstererek, "Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Evrak, belge ve taksimetreleri incelendi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası uygulandı. Sigara içerken kontrole takılan 1 taksi şoförüne de 196 lira ceza kesildi.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi Denetimler gösteriş amaçlı

"DENETİMLER GÖSTERİŞ AMAÇLI YAPILIYOR"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü, "Yolcuyu aldıktan sonra valizini indirdim ve emniyet kemerimi takamadım. Denetimler gösteriş amaçlı. Kameralar geliyor cezaları yazıyorlar. 1 saat sonra kimse kalmıyor" diye konuştu.

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"DALGINLIĞIMA GELDİ"

Emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü Ahmet Akgün ise, "Vapurdan çıktım, yorgundum, dalgınlığıma geldi. Normalde kemerimi takarım" dedi. Sigara içmekten dolayı ceza yiyen ve ismini vermek istemeyen taksici şoförü, "Biraz yorgundum" şeklinde konuştu.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi Denetimler gösteriş amaçlı

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#Taksi#Emniyet Kemeri#Denetim

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