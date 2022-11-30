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Eminönü'nde 'değişim saati' bahanesiyle yolcu almadılar

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#Taksi#Yolcu#Eminönü
Eminönünde değişim saati bahanesiyle yolcu almadılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:28

İstanbul'un en işlek yerlerinden Eminönü'nde taksiciler 'değişim saati'ni bahane göstererek birçok kişiyi almadı. Bazı taksiciler değişim yapacakları istikametten yolcu aradığını belirtirken, taksicilerle pazarlık yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

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İstanbul'un en yoğun noktalarından Eminönü'nde taksilerle ilgili yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Taksiciler birçok kişiyi 'değişim saati' olduğunu söyleyerek almadı. Soğuk havada birçok kişi uzun süre taksi beklemek zorunda kaldı. Değişim saati bahanesine rağmen taksiye binebilmek için şoförle dakikalarca pazarlık yapanlar dikkat çekti. Taksiye binmek isteyenler uzun süre nereye gidecekleri ve ücret konusunda sürücülerle pazarlık yaptı. Bazıları taksiye binebilirken bazıları ise başka taksi beklemek zorunda kaldı.

"TAKSİCİLER BİZİ ALMIYOR, NEREYE GİTTİĞİMİ BİLE SORMADI"

Taksiye alınmayan bir kişi, "Bir bekliyoruz diğeri müsait değiliz diyor. Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü'ne kadar taksi bulamadık. Almıyorlar. Uygun bir profilde değiliz. Nereye gittiğimi sormadı bile" diye konuştu.

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Eminönünde değişim saati bahanesiyle yolcu almadılar

"NEREYE GİTTİĞİNİ TAHMİN ETTİM"

Taksici Osman Sarıtepe ise "Nereye gittiğini bile sormadım. Değişim saatimdeyim. Kendi istikametime doğru gideceğim. Kendi yolumda gideceğim birisi olursa yolcu olarak alacağım. Bana 'Müsait misiniz' diye sordu bende 'değilim' dedim. Nereye gittiğini tahmin ettim. Müşteri kendini belli ediyor" dedi.

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#Taksi#Yolcu#Eminönü

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