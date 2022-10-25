Emine hemşireye evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.