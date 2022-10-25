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Emine hemşireye evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş

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#Karaman#Hemşire#İntihar Girişimi
Emine hemşireye evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 11:13

Karaman'da Hüseyin B.'nin (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen ve teyzesinin kızı olan Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gidip evlenme teklifi ettiği, reddedilince ayrıldığı, sonra tekrar gelip silahla saldırdığı belirlendi. Çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazdığı görüldü.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Emine hemşireye evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş
Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

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#Karaman#Hemşire#İntihar Girişimi

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