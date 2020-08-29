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AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Yörük kızı Emine'ye duygulandıran hediye

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Emine Erdoğan'dan Yörük kızı Emine'ye duygulandıran hediye
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konar göçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar hediye edeceğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter adresinden Anadolu Ajansı'nın "Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberini paylaştı.

Erdoğan, "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberde, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konar göçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'nın, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmediği anlatılıyor.

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