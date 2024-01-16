Emine Erdoğan'dan 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' paylaşımı: Köklü tarihimizin göstergesi

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İbni Sînâ’dan Kâtip Çelebi’ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içeren “Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik.

Bugün adeta bir kültür ve buluşma merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açılan sergi, her sayfası mücevher değerinde altmışı aşkın yazma eserden oluşuyor.

İslamî ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi.

Dünya bilim tarihine ismi altın harflerle yazılan alimlerin kağıda nakşettiği kadim bilgileri, günümüz araştırmacılarıyla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyorum.

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Hazine niteliğindeki eserlerimizin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.