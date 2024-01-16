×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' paylaşımı: Köklü tarihimizin göstergesi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi#İbni Sînâ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 12:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi”nin açılışına katıldı. Emine Erdoğan, "İslamî ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İbni Sînâ’dan Kâtip Çelebi’ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içeren “Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik.

Bugün adeta bir kültür ve buluşma merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açılan sergi, her sayfası mücevher değerinde altmışı aşkın yazma eserden oluşuyor.

İslamî ilimlerden tarih ve coğrafyaya dek Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi.

Emine Erdoğandan Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi paylaşımı: Köklü tarihimizin göstergesi

Dünya bilim tarihine ismi altın harflerle yazılan alimlerin kağıda nakşettiği kadim bilgileri, günümüz araştırmacılarıyla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyorum.

Haberin Devamı

Hazine niteliğindeki eserlerimizin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi#İbni Sînâ

BAKMADAN GEÇME!