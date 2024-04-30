Emine Erdoğan'dan Türkiye Tohum Gen Bankası'na ziyaret

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünyanın 3’üncü gen bankası konumunda olan Ankara’daki “Türkiye Tohum Gen Bankası”nı ziyaret ettim.

Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi aldım.

Mirasımız Yerel Tohum Projemiz vesilesiyle toplanan ata tohumlarla birlikte binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor.

Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor.

Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor.

Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.