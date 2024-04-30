×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Türkiye Tohum Gen Bankası'na ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Türkiye Tohum Gen Bankas#Gen Bankası
Emine Erdoğandan Türkiye Tohum Gen Bankasına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti. Ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor." dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünyanın 3’üncü gen bankası konumunda olan Ankara’daki “Türkiye Tohum Gen Bankası”nı ziyaret ettim.

Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi aldım.

Mirasımız Yerel Tohum Projemiz vesilesiyle toplanan ata tohumlarla birlikte binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor.

Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor.

Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor.

Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Türkiye Tohum Gen Bankas#Gen Bankası

BAKMADAN GEÇME!